وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يشهد افتتاح مسجد الرحمن في بيلا.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الجدارة بمركز بيلا، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد.

جاء ذلك بحضور علي أمين، نائب رئيس مدينة بيلا، الدكتور رمضان عبدالسميع إبراهيم، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبدالوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وألقى الدكتور رمضان عبدالسميع خطبة الجمعة بعنوان “توقير كبار السن وإكرامهم”، مستنداً إلى النصوص الشرعية التي تحضُّ على رعاية الآباء والأجداد، مؤكداً أن شيبتهم نور، وأن إجلالهم من إجلال الله تعالى، وذكر الحاضرين بأن الوفاء لأهل العطاء واجب مقدس، وأن المجتمعات التي لا توقر كبيرها تفقد بركتها ورابطها المتين.

أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وينشر في بلادنا بساط الأمن والرخاء والسكينة والإخاء، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى كفالته وأمانه وضمانه ورعايته واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.