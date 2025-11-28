محافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إنه جار تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة، تمهيدًا لنقلها من الشوارع فور جاهزية تلك المواقع، بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة الأهالي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية، مشيرة بأن هذا يأتي ضمن جهود محافظة البحيرة لتعزيز أمن وسلامة المواطنين، وسرعه الاستجابة لشكاوى المواطنين والسيطرة على انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في تنفيذ حلول عملية تضمن الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.

يذكر أن محافظة البحيرة أطلقت صباح اليوم مرحلة جديدة من حملات التعقيم، وكذا تحصين الكلاب ضد مرض السعار، وذلك من خلال فرق الطب البيطري بالمحافظة.