دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
محافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

ساندي رضا

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إنه جار تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة، تمهيدًا لنقلها من الشوارع فور جاهزية تلك المواقع، بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة الأهالي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية، مشيرة بأن هذا يأتي ضمن جهود محافظة البحيرة لتعزيز أمن وسلامة المواطنين، وسرعه الاستجابة لشكاوى المواطنين والسيطرة على انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في تنفيذ حلول عملية تضمن الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات.

يذكر أن محافظة البحيرة أطلقت صباح اليوم مرحلة جديدة من حملات التعقيم، وكذا تحصين الكلاب ضد مرض السعار، وذلك من خلال فرق الطب البيطري بالمحافظة.

