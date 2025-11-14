قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كنز غذائي.. ماذا يحدث عند تناول العسل الأسود يوميا؟

ريهام قدري

العسل الأسود له قيمة غذائية عالية، حيث أن تناوله يوميا يؤثر على الصحة بشكل إيجابي. 

إليك ما يحدث عند تناول عسل الأسود (السكر الأسود) وفوائده لجسمك، مع بعض التحذيرات المهمة:
فوائد تناول عسل الأسود


 1. رفع مستوى الحديد ومحاربة الأنيميا
عسل الأسود غني بالحديد، فيساعد على:
رفع نسبة الهيموجلوبين.
تقليل الإرهاق والدوخة.
تحسين صحة الشعر والبشرة عند الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا.
 

 2. مصدر قوي للطاقة
يحتوي على سكريات طبيعية تُهضم ببطء، فيمنحك:
طاقة ثابتة لفترة أطول.
تحسين التركيز والنشاط.
 3. تحسين الهضم
يحتوي على معادن تساعد على:
تقليل الإمساك.
تحسين حركة الأمعاء.
 

4. تقوية العظام
عسل الأسود يحتوي على:
الكالسيوم
الماغنسيوم
البوتاسيوم
وهذا يساعد في دعم صحة العظام والوقاية من الهشاشة.
 

 5. دعم الجهاز المناعي
احتواؤه على مضادات أكسدة يساعد في:
تقليل الالتهابات.
رفع المناعة بشكل طبيعي.
 

 6. تحسين صحة الجلد والشعر
لأنه غني بالحديد والمعادن، قد يساعد على:
تقليل تساقط الشعر الناتج عن فقر الدم.
تحسين نضارة البشرة.

العسل الأسود

