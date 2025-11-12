قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة

جون إدوارد
جون إدوارد
القسم الرياضي

رأى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، غير ناجحة حتى الآن.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فترة جون إدوارد غير ناجحة على الإطلاق حتى الآن، بالنظر إلى نتائج الفريق والصفقات التي أبرمها».

وتساءل عبد اللطيف قائلًا: «هل الصفقات التي تم إبرامها ترقى لمستوى اللعب في نادي الزمالك؟».

وأشار عبد اللطيف إلى أنه كان مع تجربة تعيين مدير رياضي للنادي، لأن هذه الفكرة غير موجودة في مصر بالشكل الأمثل.

وتحدث عبد اللطيف عن أن هناك حالة إخفاق داخل نادي الزمالك على مستوى الفرق، مضيفًا أن ألعاب الصالات لا تقدم المردود المنتظر في الزمالك خلال الفترة الماضية.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد

