لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
رياضة

موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات

القسم الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد عن الموعد النهائي للمباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لحوالي 2000 مشجع.

وتقام اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تذاع عبر قناة "أون سبورت".

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تأجيل المباراة النهائية إلى يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر بدلاً من يوم 13 نوفمبر، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

وقد توجه فريقا الأهلي وسموحة لكرة اليد إلى مدينة العين استعداداً للنهائي، حيث يقيم الفريقان تدريباتهما اللازمة للتحضير للمباراة.

وتتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى النهائي الكبير الذي يجمع بين النادي الأهلي، حامل اللقب، ونادي سموحة، في مواجهة قوية ضمن بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025، والتي تقام في أجواء حماسية بالإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حقق سموحة فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 29-28 ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.

يذكر أن إقامة البطولة في الإمارات تأتي في إطار اتفاق التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

كأس السوبر المصري كرة اليد فريق الأهلي لكرة اليد الأهلي ضد سموحة السوبر المصري

