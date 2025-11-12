موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد عن الموعد النهائي للمباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لحوالي 2000 مشجع.

وتقام اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تذاع عبر قناة "أون سبورت".

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تأجيل المباراة النهائية إلى يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر بدلاً من يوم 13 نوفمبر، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

وقد توجه فريقا الأهلي وسموحة لكرة اليد إلى مدينة العين استعداداً للنهائي، حيث يقيم الفريقان تدريباتهما اللازمة للتحضير للمباراة.

وتتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى النهائي الكبير الذي يجمع بين النادي الأهلي، حامل اللقب، ونادي سموحة، في مواجهة قوية ضمن بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025، والتي تقام في أجواء حماسية بالإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حقق سموحة فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 29-28 ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.

يذكر أن إقامة البطولة في الإمارات تأتي في إطار اتفاق التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.