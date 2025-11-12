نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي

قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن مشاكل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة كانت بنسبة 80% بسبب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن الإدارة تأخرت كثيرًا في اتخاذ قرار إقالته.

وأضاف وليد عبداللطيف ، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن توقيت تعيين أحمد عبدالرؤوف قبل السوبر كان صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن الضغوطات الكبيرة على قطبي الكرة المصرية تجعل المدرب الأجنبي الخيار الأنسب للأهلي والزمالك في الوقت الحالي.

وتوقع وليد عبداللطيف، أن استمرار أحمد عبدالرؤوف مع الزمالك وسط المنافسة على البطولات سيكون صعبًا، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى إدارة فنية قوية خلا ل الفترة القادمة.