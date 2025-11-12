عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن عودة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الحالية بعد عودة الأبيض للتدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني للفريق استبعد ناصر منسي من القائمة التي خاضت بطولة السوبر المحلي في الإمارات، لعدم جاهزيته بعد عودته من الإصابة.

وخضع ناصر منسي لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

استقر مسؤولو نادي الزمالك على مخاطبة رابطة الأندية لطلب تأجيل مباراة سموحة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا ستكون شاقة قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

.