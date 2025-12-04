قرار من النيابة بشأن تعدي شخص على والد طليقته بالضرب في القاهرة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على شخص تعدى على والد طليقته بالضرب بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "مسن" بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من المسن المعتدى عليه بمقطع الفيديو (مصاب بجرح سطحى بالوجه- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من ( طليق ابنته) لتعديه عليه بالضرب على أثر خلافات أسرية بشأن حضانة أنجاله.

أمكن ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).. وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة التعدى على النحو المشار إليه لذات الأسباب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .