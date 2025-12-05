بيطرى أسوان: ضبط 1278كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك ..صور

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري خلال الشهور الماضية، موجهاً بضرورة إستمرار الحملات التفتيشية ورفع مستوى الرقابة على جميع المنافذ التى تتعامل مع اللحوم والمنتجات الحيوانية وذلك لضمان الحفاظ على الصحة العامة والإطمئنان على سلامة الغذاء المتداول.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لخطة ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين وجودة المنتجات الغذائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نفذت لجان التفتيش التابعة للمديرية خطة رقابية واسعة خلال الشهور الثلاثة الماضية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين على مستوى المحافظة حيث شملت الخطة تنفيذ عدد 54 حملة ميدانية.

جهود بيطرية

وقال بأنه إستهدفت هذه الحملات المرور الميدانى على عدد 168 منشأة تجارية متنوعة تضمنت 22 هايبر ماركت ، و 34 سوبر ماركت ، و 42 محل دواجن ، بالإضافة إلى 18 محل أسماك ، و 14 محل جزارة ، علاوة على 24 مطعمًا ، و14 مخزنًا للأسماك المملحة .

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1278 كجم من المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 54 محضرًا متنوعًا لمخالفات تم رصدها أثناء التفتيش .

وأضاف إلى أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل الأسواق .