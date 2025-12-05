قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس غدا السبت 6 - 12- 2025.. سحب عالية وأمطار قادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد شحتة

تشهد حالة الطقس غدا السبت 6 - 12 - 2025 حالة من البرودة في الأوقات المبكرة من الصباح ويعتدل الجو في فترات النهار ويعود للبرودة في المساء.

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس غدا السبت انخفاضا في درجات الحرارة المتوقعة وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية في توقعات حالة الجو.

حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، أنه يسود غدًا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاطًا للرياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس).

كما أوضحت أن طقس الغد يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من سيناء (شمال سيناء - خليج العقبة - نخل - سانت كاترين - ذهب - شرم الشيخ)، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبينت الهيئة، أن طقس غد يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (40: 50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2: 3 متر).

كما حذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، قائلة :"قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي: السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى وسط وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواية الهابطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

سحب عالية وأمطار قادمة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شرق البلاد، قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكان طقس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، شهد  أجواءً باردة في الصباح الباكر مائلة للبرودة ليلًا، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية حالة الجو هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

ترشيحاتنا

المتسابق محمد ماهر

لو فزت في دولة التلاوة.. المتسابق محمد ماهر: أمنيتي أسافر بوالديّ لأداء العمرة

مصطفى حسني

مصطفى حسني لمتسابق بدولة التلاوة: أعدت نوع قراءة كاد يختفي في جيلي

علم مصر

المصري: القيادة السياسية تقود البلاد بمبدأ "ربان السفينة" وسط أمواج عاتية

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد