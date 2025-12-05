حالة الطقس غدا السبت 6 - 12- 2025.. سحب عالية وأمطار قادمة

تشهد حالة الطقس غدا السبت 6 - 12 - 2025 حالة من البرودة في الأوقات المبكرة من الصباح ويعتدل الجو في فترات النهار ويعود للبرودة في المساء.

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس غدا السبت انخفاضا في درجات الحرارة المتوقعة وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية في توقعات حالة الجو.

حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، أنه يسود غدًا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاطًا للرياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس).

كما أوضحت أن طقس الغد يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من سيناء (شمال سيناء - خليج العقبة - نخل - سانت كاترين - ذهب - شرم الشيخ)، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبينت الهيئة، أن طقس غد يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (40: 50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2: 3 متر).

كما حذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، قائلة :"قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي: السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى وسط وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواية الهابطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

سحب عالية وأمطار قادمة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شرق البلاد، قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكان طقس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، شهد أجواءً باردة في الصباح الباكر مائلة للبرودة ليلًا، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.