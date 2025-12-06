الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع..رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، مع احتمالات لسقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجنوبية وسيناء.

كتل هوائية باردة ومنخفض جوي علوي

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة قادمة من جنوب أوروبا، إلى جانب امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع.

هبوط في درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات

أوضحت غانم أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 و4 درجات، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 20 درجة مئوية.

وأضافت أن محافظات الصعيد ما تزال تسجل درجات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض ليلاً لتصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية، مما يجعل الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة

أكدت عضو هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح مستمر خلال الأيام القادمة، وقد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، مشيرة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

أمطار رعدية قد تصل لحد السيول

لفتت غانم إلى وجود فرص متزايدة لسقوط الأمطار، تصل في بعض المناطق إلى حد السيول والرعدية، خاصة على سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وأضافت أن فرص الأمطار مستمرة على مدار الأسبوع، مع اختلاف شدتها وتوزيعها الجغرافي من محافظة لأخرى.

استمرار انخفاض الحرارة على مدار الأسبوع

اختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن موجة انخفاض الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.