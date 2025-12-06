الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع..رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين
توك شو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، مع احتمالات لسقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجنوبية وسيناء.

كتل هوائية باردة ومنخفض جوي علوي

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة قادمة من جنوب أوروبا، إلى جانب امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع.

هبوط في درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات

أوضحت غانم أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 و4 درجات، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 20 درجة مئوية.

وأضافت أن محافظات الصعيد ما تزال تسجل درجات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض ليلاً لتصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية، مما يجعل الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة

أكدت عضو هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح مستمر خلال الأيام القادمة، وقد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، مشيرة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

أمطار رعدية قد تصل لحد السيول

الطقس اليوم

لفتت غانم إلى وجود فرص متزايدة لسقوط الأمطار، تصل في بعض المناطق إلى حد السيول والرعدية، خاصة على سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وأضافت أن فرص الأمطار مستمرة على مدار الأسبوع، مع اختلاف شدتها وتوزيعها الجغرافي من محافظة لأخرى.

استمرار انخفاض الحرارة على مدار الأسبوع

اختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن موجة انخفاض الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

