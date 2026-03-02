قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك في الإفطار الرمضاني.. وتجهيز مقر "صيدلية الإسعاف "

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تُشارك عمال الخدمات المُعاونة والمرافق الإفطار الرمضاني

في لفتةٍ إنسانية تُعمّقُ معاني المودة والترابط المجتمعي، وتحت رعاية وبحضور السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، نظّمت محافظة الوادي الجديد حفل الإفطار الجماعي للعاملين وأسرهم في قطاعات النظافة والصرف الصحي والخدمات المعاونة بالوحدة المحلية للمركز و ديوان عام المحافظة وملحقاته و مجمع المصالح الحكومية؛ بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وخلال لقائها معهم، وجّهت المحافظ شكرها وتقديرها لتفانيهم وجهودهم المخلصة في منظومة العمل، معبّرةً عن اعتزازها وتقديرها للأيادي العاملة الشريفة التي تُسهم في رسم صورة المُحافظة الحضارية، ومؤكدةً على أهمية دورهم كركيزة أساسية تضمن سير العمل بكفاءة، ويكتمل بها تحقيق إنجازات المحافظة المُشرّفة.

استعدادا للافتتاح وبدء التشغيل..
محافظ الوادى الجديد تتابع التجهيزات النهائية لمجمع إنتاج شكائر الزماط بالخارجة

تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة والهيئة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

واستعرضت المحافظ، خلال جولتها، الموقف التنفيذي للمشروع؛ حيث يجري تدريب نحو 45 سيدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ تمهيدًا لبدء التشغيل والافتتاح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيدةً بمستوى التجهيزات النهائية وجودة المنتج الرئيسي، ومشددةً في الوقت ذاته على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بما يسهم في تنفيذ مشروع متكامل يخدم احتياجات السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تعزيز فرص العمل المتاحة ل100 فرصة واستيعاب 50 ماكينة خياطة حديثة، بما يعزز الطاقة التشغيلية للمجمع ويرفع قدرته الإنتاجية تدريجيًا، وذلك استكمالًا لما تم إنجازه من توريد 39 ماكينة جاهزة للتشغيل إلى جانب وحدتي قص كهربائيتين، ضمن خطة توسعية لإنتاج أغلفة المواد الغذائية ومستلزمات متعددة الأحجام بجودة عالية، بما يدعم تنويع المنتجات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

استعدادًا لافتتاحها 
محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تجهيز مقر  "صيدلية الإسعاف "

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر صيدلية الإسعاف الجاري تنفيذها لأول مرة بالمحافظة؛ لتوفير خدمة علاجية متميزة على مدار ٢٤ ساعة، وتوفير الأدوية النادرة والناقصةو أدوية أمراض الأورام، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، و المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

حيث تابعت وصول التجهيزات اللوجيستية اللازمة، استعدادًا للافتتاح عقب عيد الفطر المبارك، مؤكدةً على التواصل والتنسيق المتواصل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لإنهاء كافة الإجراءات؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

