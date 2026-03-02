قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
في اليوم العالمي.. محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الحماية المدنية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد محمد خير الدين مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يوافق الأول من مارس.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به فرق الحماية المدنية في المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تولي هذا القطاع أولوية كبيرة من خلال الدعم المستمر والتجهيزات اللازمة لضمان استجابة سريعة وفعالة لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

من جانبه، قدم مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية درعاً تقديرياً للمحافظ، تعبيراً عن الامتنان لدعمه المتواصل للمنظومة والجهود التي تبذلها فرق الحماية المدنية في جميع القطاعات بالمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في تعزيز قدرات الحماية المدنية، وتقديم كافة الإمكانيات لضمان سلامة المواطنين ومواجهة أي مخاطر محتملة بكفاءة وسرعة، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه.

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الاهلي

أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.. تفاصيل

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك

شرفتونا.. أيمن يونس يوجه رسالة للاعبي الزمالك ومعتمد جمال

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

