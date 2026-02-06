قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
رياضة

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

المصري
المصري
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الكرة الأول بالمصري نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية علي استاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضاً، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية

