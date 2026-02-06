موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الكرة الأول بالمصري نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية علي استاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضاً، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.