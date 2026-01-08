أسوأ حاجة في الدنيا الزعل.. منة جلال تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة

وجهت الفنانه منة جلال رسالة دعم مؤثرة للفنانة لقاء سويدان، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي

وكتبت منة جلال عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أسواء واوحش حاجة فى الدنيا الزعل بجد ربنا دائما بيبتلى الإنسان بمرض عشان يشوف الناس اللى حواليه عاملة ازاى أن شاء اللّٰه بالقاء هتبقى زى الفل واحلى واقوى من الاول الف مليون سلامة عليكى و مفيش حاجة فى الدنيا نزعل عليها عشان مفيش حاجة باقية”.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض علي ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

اسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.



وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، ومؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.