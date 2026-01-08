قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً
بعد سحب دفعات من نوع تجاري لحليب الأطفال.. هل يشكل خطورة؟ | رد رسمي حاسم
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير
دعاء قبل المغرب .. يراضي الله به قلبك ويفتح لك الأبواب المغلقة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟
المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء
الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور
فن وثقافة

أسوأ حاجة في الدنيا الزعل.. منة جلال تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة

لقاء سويدان
لقاء سويدان
يارا أمين

وجهت الفنانه منة جلال رسالة دعم مؤثرة للفنانة لقاء سويدان، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي

وكتبت منة جلال عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أسواء واوحش حاجة فى الدنيا الزعل بجد ربنا دائما بيبتلى الإنسان بمرض عشان يشوف الناس اللى حواليه عاملة ازاى أن شاء اللّٰه بالقاء هتبقى زى الفل واحلى واقوى من الاول الف مليون سلامة عليكى و مفيش حاجة فى الدنيا نزعل عليها عشان مفيش حاجة باقية”.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض علي ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

اسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع 

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.
 

وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، ومؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

