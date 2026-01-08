سنة سعيدة علينا.. نجلاء بدر تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة مليئة بالمحبة إلى جمهورها ومحبيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعم الخير والسلام على الجميع.

وكتب نجلاء عبر صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك: “عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة علينا”.

قداس عيد الميلاد

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصلين احتفالهم، حيث زار الكاتدرائية وهنأ قداسة البابا تواضروس وجميع الحاضرين وجميع المصريين، وألقى كلمة بهذه المناسبة.

وحضر للتهنئة في قداس العيد كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والقوات المسلحة والشرطة، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما حضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي، وممثلو بعض الطوائف المسيحية.

وقدّم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الشكر لجميع المهنئين الذين حضروا الصلاة أو زاروا المقر البابوي أو أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد.