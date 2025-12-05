كاتيا كعدي: أتمنى تقديم عمل فني عن التـ.حرش بالأطـفال

قالت الفنانة كاتيا كعدي، إنها تتمنى تقديم عمل فني يتناول قضية التحرش بالأطفال، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع وتحتاج إلى وعي جماهيري واسع.

وأكدت كعدي أن الفن قادر على إيصال رسائل قوية وكسر حاجز الصمت حول القضايا الاجتماعية الحساسة، مضيفة: "التحرش بالأطفال قضية تمس كل أسرة ومجتمع، وأتمنى أن أشارك من خلال عملي في رفع الوعي وحماية الأطفال من هذه الانتهاكات".

وأوضحت، أن تناول مثل هذه المواضيع الفنية يحتاج إلى دراسة دقيقة وحساسية في الطرح، لضمان إيصال الرسالة دون إثارة الخوف أو القلق، مع التركيز على التوعية والحماية.

وكشفت اللبنانية كاتيا كعدي عن تفاصيل شخصية "عمدة المدينة" التي تقدمها في مسلسلها الجديد سر وقدر، مؤكدة أنها من أكثر الأدوار التي أثّرت بها خلال مسيرتها الفنية.

وأوضحت كاتيا، أن الشخصية تحمل تركيبة إنسانية معقدة تجمع بين الحزن والشر والحنان في آن واحد، الأمر الذي جعل تجسيدها تحدياً ممتعاً لها كممثلة. وقالت إن "عمدة المدينة" ليست شخصية نمطية، بل مزيج من المشاعر المتضاربة التي تظهر تدريجياً طوال حلقات العمل.

وأشارت كعدي إلى أن الدور يضم العديد من المفاجآت التي ستشكل صدمة للمشاهدين، مؤكدة أن العمل يقدم دراما ثرية بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.

وختمت كعدي حديثها بالتعبير عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل سر وقدر، متوقعة أن يحقق نجاحاً كبيراً لما يحمله من حبكة مشوقة وأحداث غير متوقعة.

