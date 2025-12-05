محمد شاهين: أهدي تكريمي في الميما لزوجتي.. فيديو

في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عبّر الفنان محمد شاهين عن سعادته الكبيرة بعد تكريمه في مهرجان الميما، مؤكدًا أن هذه الجائزة تمثل له تقديرًا مهمًا لمسيرته الفنية.

وقال شاهين خلال اللقاء: “بهدي تكريمي في الميما لزوجتي… ربنا يخليكي ليا، و2025 أحلى سنة بالنسبة لي علشان فرحي”.

وأكد شاهين أنه يستعد لعام مليء بالمشروعات الغنائية الجديدة، معبرًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وبالنجاحات التي يأمل في تحقيقها لجمهوره.

ويواصل الفنان محمد شاهين إثبات نفسه بقوة على الساحة الفنية، من خلال أعماله التي حصدت إشادات واسعة خلال الفترة الماضية.



