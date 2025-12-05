خالد الغندور يكشف عن مفاجاة في تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات

كشف الإعلامي خالد الغندور علي مفاجاة بشأن تشكيل منتخب مصر غدا أمام الإمارات.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تغيير في تشكيل منتخب مصر غدا امام الإمارات ومروان حمدي يبدأ اساسيا.

قرعة كأس العالم ٢٠٢٦

وصل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و مينا سامح إداري المنتخب لمجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف قرعة كأس العالم ٢٠٢٦.



ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.