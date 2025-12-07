طريق العمالقة إلى نهائي مونديال 2026.. هل يلتقي ميسي ورونالدو في مواجهة الوداع؟

رسمت قرعة كأس العالم 2026 ملامح نسخة استثنائية تضم 72 مباراة وتقام للمرة الأولى في ثلاث دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومع أن منافسات دور المجموعات أثارت اهتمام الجماهير فور الإعلان عنها، إلا أن الأنظار تحولت سريعا نحو سؤال واحد من يملك المسار الأكثر سهولة إلى نهائي “ميتلايف” في يوليو؟.



شبكة The Athletic أجرت قراءة موسعة لمسارات أهم عشرة منتخبات مرشحة، وسط توقعات بصدامات تاريخية وربما مواجهة الأحلام بين ميسي ورونالدو.

الولايات المتحدة حلم النهائي على أرضها

يتوقع أن يتأهل المنتخب الأميركي من المجموعة الرابعة مدعوماً بعامل الأرض.

في حال تصدر المجموعة: دور الـ32 أمام فريق ثالث في سان فرانسيسكو.

دور الـ16 غالباً أمام بلجيكا في سياتل ثم مواجهة محتملة مع إسبانيا.

في حال احتلال المركز الثاني: مواجهة وصيف المجموعة السابعة في دالاس وربما مصر ثم احتمال مواجهة الأرجنتين وميسي بقيادة المدرب الأميركي – الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

المكسيك أفضلية الأرض شرط التقدم

وتعد مرشحة لصدارة المجموعة الأولى إذا تأهلت أيرلندا أوروبياً.

تصدر المجموعة يعني:البقاء في مكسيكو سيتي لدور الـ32 ثم صدام مرتقب مع إنجلترا في دور الـ16 على ملعب الأزتيكا لاحقاً مواجهة محتملة مع البرازيل في ميامي.

أما الوصافة:تنتزع منهم أفضلية الأرض تضعهم في لوس أنجليس أمام سويسرا أو كندا، ثم هولندا.

كندا بين بقاء محلي وتصادم مع الكبار

تزداد صعوبة المجموعة الثانية إذا كان المتأهل الأوروبي هو إيطاليا.

في حال الصدارة: مباراتان في فانكوفر أمام فريق ثالث، ثم مواجهة محتملة مع البرتغال.

في حال الوصافة: مواجهة كوريا الجنوبية غالباً ثم احتمال صدام مع هولندا أو المغرب في هيوستن.

الأرجنتين طريق واضح نحو ربع النهائي

حاملة اللقب نالت مجموعة مريحة نسبياً.

تصدر المجموعة العاشرة: مباراة دور الـ32 في “منزل ميسي الجديد” في ميامي أمام أوروغواي على الأرجح ثم طريق يقود إلى احتمال كبير لمواجهة البرتغال في ربع النهائي.

هل نرى ميسي ضد رونالدو؟

الموقع المتوقع: كانساس سيتي.

أما الوصافة: مسار أصعب بكثير يبدأ بإسبانيا في لوس أنجليس.

إنجلترا رحلة مليئة بالاختبارات

الصدارة هدف واضح رغم وجود كرواتيا وغانا.

تصدر المجموعة:مواجهة فريق ثالث في أتلانتا ثم مواجهة كلاسيكية مع المكسيك في ربع النهائي على ملعب الأزتيكا احتمال مواجهة البرازيل في نصف النهائي.

الوصافة:مواجهة كولومبيا غالباً ثم صدام قوي مع إسبانيا.

البرازيل بالتأكيد في الأدوار المتقدمة

مجموعة تبدو في المتناول مع وجود المغرب وهايتي واسكوتلندا.

صدارة المجموعة:مباراة في هيوستن أمام تونس أو منتخب أوروبي ثم مواجهة الفرق القادمة من المجموعتين الخامسة والتاسعة ساحل العاج، الإكوادور، السنغال أو النرويج.

أما الوصافة:مواجهة هولندا مباشرة ثم احتمال موقعة مبكرة مع ألمانيا أو فرنسا.

إسبانيا طريق واعد إذا حافظت على الصدارة

تصدر المجموعة الثامنة:مواجهة وصيف المجموعة العاشرة، بين الجزائر أو النمسا.

ثم سلسلة مواجهات أمام وصيفي مجموعات أخرى قد تجعل طريق نصف النهائي أقل تعقيداً.

أما الوصافة:مواجهة فورية مع الأرجنتين.

ألمانيا لا مجال للأخطاء

مهمة التأهل من مجموعة تضم الإكوادور وساحل العاج وكوراساو تبدو محسومة.

تصدر المجموعة:مواجهة فريق ثالث في بوسطن ثم موقعة نارية أمام فرنسا في دور الـ16.

وصافة المجموعة:مواجهة السنغال أو النرويجثم اختبار قاسي أمام البرازيل.

فرنسا عيون “مجموعة الموت” على النهائي

النرويج والسنغال يرفعان مستوى التحدي في المجموعة التاسعة.

في حال الصدارة:مواجهة سهلة نسبياً أمام فريق ثالث في نيوجيرسي.ثم مواجهة ألمانيا المحتملة.

أما إذا صعدت ثانياً:مواجهة وصيف المجموعة الخامسة، ربما ساحل العاج ثم صدام كبير مع البرازيل.

البرتغال طريق مفتوح لوداع تاريخي لرونالدو

مجموعة سهلة توفر فرصة مثالية لكريستيانو في آخر مونديال له.

تصدر المجموعة الحادية عشرة:مواجهة ثالث المجموعة في كانساس سيتي دور الـ16 أمام سويسرا على الأرجح ثم المواجهة المنتظرة أمام الأرجنتين وميسي.

في حال الوصافة:مواجهة مباشرة مع إسبانيا في دور الـ32.

هل يحدث الحلم الكبير؟ ميسي × رونالدو

إذا سارت التوقعات بالطريقة المثالية الأرجنتين في ربع النهائي و البرتغال في ربع النهائي الأمر الذي يعني مواجهة محتملة بين الأسطورتين في كانساس سيتي ربما آخر لقاء في كتاب الأساطير.