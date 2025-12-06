هنكسب.. الدردير يعلق على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "هنكسب بلجيكا ونكسب إيران ونكسب نيوزيلندا ومتراجعش ورايا".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.