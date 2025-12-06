قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
رياضة

هنكسب.. الدردير يعلق على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

عمرو الدردير
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "هنكسب بلجيكا ونكسب إيران ونكسب نيوزيلندا ومتراجعش ورايا".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.

