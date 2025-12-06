قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 انتصارات وهزيمة واحدة.. منتخب مصر عقدة بلجيكا قبل مونديال 2026

مباراة مصر وبلجيكا
مباراة مصر وبلجيكا
يسري غازي

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت في مركز جون كيندي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا 

حضر القرعة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وجاء منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
 

مواعيد مباريات مصر فى مونديال 2026 
الجولة الأولى: مصر - بلجيكا ( 15يونيو 2026)
الجولة الثانية: مصر - نيوزيلندا (21 يونيو 2026)
الجولة الثالثة: مصر - إيران (26 يونيو 2026)
 

تاريخ المواجهات
5 مباريات جمعت منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب بلجيكا عبر التاريخ شهدت هيمنة الفراعنة على منافسه فى مونديال 2026 حيث ضمت 4 انتصارات مصرية وهزيمة واحدة فقط.
 

وجاء تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا على النحو التالي: 
في عام 1920 حقق منتخب مصر فوزا على نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 4-2

في عام 1999 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 1-0 خلال استعدادات الفراعنة الكبار للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس القارات

في عام 2005 اكتساح منتخب مصر لنظيره منتخب بلجيكا في القاهرة بنتيجة 4-0 بقيادة حسن شحاتة

منتخب مصر الوطني تلقي الهزيمة أمام نظيره منتخب بليجكا ودياً عام 2018 بنتيجة 3-0.

في عام 2022 فوز جديد لمنتخب مصر الوطني في الكويت على نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1.

واتفق المسؤولين عن كرة القدم على امتلاك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مقومات المنافسة على الوصول إلي أبعد نقطة في المونديال.

