قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأول مرة، إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة؛ من أجل الحصول على معاش، حيث يأتي هذا النص في ضوء ما تمثله العمالة غير المنتظمة شريحة كبيرة من القوى العاملة في مصر، إذ تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم.

ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، شروط الاستفادة من هذا النظام، حيث يجب أن يكون العامل:

1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.


2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.


3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.

كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟

كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتي شملت الآتي:

1. التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمنطقتك وطلب الاشتراك في النظام الخاص بالعمالة غير المنتظمة.


2. تقديم المستندات المطلوبة وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستند يثبت مزاولة المهنة.


3. سداد الاشتراك التأميني الشهري والذي يحدده القانون وفقًا لفئة الدخل المحددة.

عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:

معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو بحسب السن القانونية باعتبار زيادة سن التقاعد في القانون، أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه. إضافة إلى تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.وكذلك تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.

وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والمقدر حاليا بـ 2300جنيه، وتحدث بشكل سنوي وبالتحديد في شهر يناير. وغالبا ما تكون نسبة محددة يدفعها العامل شهريًا مقابل المزايا التأمينية التي يحصل عليها لاحقًا.

كيفية الحصول على المعاش؟

يحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:

الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.

العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.

في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.

المعاشات قانون المعاشات التامينات الاجتماعيه قانون التأمينات الاجتماعية معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

مشروبات

مشروبات تحسن الأيض والهضم قبل النوم

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد