صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا

تبدأ غدا السبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 ل 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات والمستحقين.

وضعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 صباح غد السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

كما استعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.