مصرع موظف أسفل عجلات قطار في قرية السمطا بقنا

لقى موظف مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار، أثناء تفقده الأراضى الزراعية بنطاق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص دهساً أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد، بنطاق قرية السمطا بمركز دشنا.

وتبين مصرع سيد محمد 50 عاماً، موظف، أسفل عجلات قطار أثناء تفقده الأراضى الزراعية بالأراضى المحيطة بشريط السكة الحديد بنطاق قرية السمطا، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.