عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. ورفع درجة الاستعداد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عواصف ترابية شديدة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة بين المراكز والمحافظات.



عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

وقررت المحافظ حنان مجدي رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، لمواجهة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وتزامنت العواصف مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة وجرى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو تغيرات مناخية.

وتشهد مناطق عديدة من محافظات الجمهورية تقلبات جوية وسط عدم استقرار في نشاط الرياح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة في عدة مناطق خاصة المحافظات الساحلية.