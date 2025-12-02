مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة للشباب عن كنوز توت عنخ آمون | صور

في إطار حرصها الدائم على نشر الوعي الأثري والتعريف بعظمة الحضارة المصرية القديمة بين النشء، نظمت مؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة توعوية تفاعلية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة نوتردام بأسوان.

كنوز الملك توت عنخ آمون



ألقى المحاضرة نصر سلامة، مدير فرع المؤسسة بأسوان، تحت عنوان "كنوز الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير". وتأتي هذه الخطوة في صميم اهتمامات المؤسسة لتسليط الضوء على أمجاد الأجداد، وتأهيل جيل الشباب ليكونوا سفراء لحضارتهم العريقة التي تعد من أول وأقدم الحضارات الإنسانية.



وتحدث نصر سلامة عن عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الطلاب، وتضمنت:

قصة الاكتشاف: استعراض شيق لقصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

الملك الذهبي: إلقاء الضوء على السيرة الذاتية للملك وأهم مكتشفاته الأثرية، وفي مقدمتها القناع الذهبي الشهير.

المواقع الأثرية: تقديم عرض وشرح لأهم القطع الأثرية المقرر عرضها بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى التعريف بأهم المعابد والمتاحف البارزة في محافظة أسوان.

التوعية الأثرية والسياحية: توجيه الشباب حول كيفية التعامل اللائق مع الآثار والحفاظ عليها، وتعزيز الوعي بأهمية التعامل الراقي مع السائحين الذين يزورون مصر.



تفاعل واهتمام شبابي ملحوظ

شهدت المحاضرة تفاعلاً مثمراً، حيث قدم الطلاب مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المعمقة التي أثبتت مدى اهتمامهم وحرصهم على استيعاب تفاصيل حضارتهم. تركزت الأسئلة حول موضوعات مثل:

كيفية معرفة الكتابة المصرية القديمة (الهيروغليفية).

السر وراء بقاء الآثار المصرية صامدة رغم مرور آلاف السنين.

ويؤكد هذا التفاعل نجاح المؤسسة في تحقيق هدفها بنشر شغف التاريخ والآثار بين جيل المستقبل.



الجدير بالذكر ان مؤسسة زاهي حواس للآثار للآثار مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري والترويج للحضارة المصرية القديمة من خلال الكورسات والندوات والأنشطة التوعوية المجانية الموجهة لجميع الفئات، خاصة الشباب.

