كريم العمدة: مصر آمنة والتداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية مؤقتة | فيديو

تحدّث الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، عن تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري والعالمي.

وأوضح في مداخلة هاتفية على برنامج “صباح الخير يا مصر” أن التأثيرات الاقتصادية للأزمات الحالية ستكون مؤقتة، مشيرًا إلى أن مصر تعد دولة آمنة رغم التحديات العالمية.

التأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية

وقال «العمدة» إن الأزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في مضيق هرمز لها تأثيرات اقتصادية كبيرة، حيث أدت إلى صدمات في أسواق الغذاء والطاقة.

وأضاف أن تأثير هذه الأزمات يمتد عالميًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة يضغط على الاقتصاد العالمي.

أثر الأزمات على الاقتصاد المصري

ولفت «العمدة» إلى أن تأثير الأزمات على مصر سيكون مؤقتًا، لكنه أكد أن ذلك قد يترك آثارًا على العديد من القطاعات، موضحًا أن بعض القرارات الاقتصادية قد تكون صعبة لكنها ضرورية، خاصة أن دعم المنتجات البترولية يساهم في زيادة الديون. وأشار إلى أن تكلفة المنتجات البترولية المستوردة تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويًا.

أهمية الشفافية والمصارحة

أكد العمدة على أهمية الشفافية بين القيادة السياسية والمواطنين، موضحًا أن الصراحة في الأمور الاقتصادية تعزز الثقة وتساعد في فهم تداعيات الأزمات،مشيرا إلى أن هذا النوع من المصارحة يعكس العلاقة المتينة بين القيادة والشعب.

وأضاف العمدة أن التماسك الداخلي والصبر هما المفتاح لتجاوز الأزمة.

وأردف أن مصر قد تجاوزت العديد من الأزمات السابقة بنجاح، وأن المواطنين يجب أن يظلوا ملتزمين بالصبر والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة.