ارتفاع سعر الذهب المحلي إلى مستوى 5500 جنيه للجرام| إيه الحكاية؟

يُعتبر الذهب من أهم الأصول المالية التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية والتضخم، حيث يمتاز بقيمته الثابتة نسبيًا مقارنة بالعملات الورقية، ويشكل ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، كما أن متابعة أسعار الذهب اليومية تساعد الأفراد والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة سواء للشراء أو البيع أو الاستثمار، مما يجعله أداة أساسية للحفاظ على القوة الشرائية للمال.

الذهب يتخطى 5500 للجرام

تمكن الذهب في مصر من تخطي المستوى 5500 جنيه للجرام مع بداية تداولات أمس، حيث استفاد من فترة التذبذب الأخيرة التي تبعت التصحيح السلبي ليشكل قاعدة سعرية دعمت استمرارية صعوده.

العوامل المؤثرة على الذهب المحلي

حظي الذهب المحلي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات البورصة العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ما ساعد على اعتماد الذهب المحلي على التغيرات في السعر العالمي.

توقعات الأسواق وتأثيرها

استمر الذهب في الصعود ليسجل أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أسابيع، في ظل تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

تداولات الذهب المحلي

افتتح الذهب المحلي تداولاته على استقرار بعد أن وجد الزخم الكافي للاستمرار في الارتفاع، مدعومًا بسعر أونصة الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

أداء الذهب العالمي

استقر سعر الذهب العالمي فوق المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة، مما مكّنه من تجميع الزخم الإيجابي، ليعود إلى اختراق المستوى 4100 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى عند 4149 دولار للأونصة.

ارتفاع صافي التدفقات إلى صناديق الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي تدفقات نقدية إيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي، حيث بلغ صافي التدفقات 2.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، وذلك بعد أن شهدت هذه الصناديق انخفاضًا خلال الأسبوعين السابقين.

الذهب عيار 21

تمكن الذهب المحلي عيار 21 من تخطي المستوى 5500 جنيه للجرام بعد استمرار تجميع الزخم الصاعد خلال الفترة الماضية، ليستهدف الآن الوصول إلى مستوى 5550 جنيه للجرام في محاولة للاستفادة من الزخم الصاعد.