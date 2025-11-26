تكريم الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بتركيا

عقد محمد مهران، ممثل الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في مصر ورئيس شُعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، لقاءات تنسيقية مع ممثل الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بتركيا عمار محمود، وزيارة معرض "إيساف" للأحذية والصناعات الجلدية، وعقد لقاءات مع عدد من المؤسسات التركية المتخصصة، منها: "مجلس مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في إسطنبول – مجلس صناع الأحذية أيساد".



جاء ذلك خلال زيارته لتركيا خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل تعاون مصري تركي جديد على صعيد قطاع الجلود.



وقال "مهران" إن زيارته تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعات الجلدية، وفتح مجالات جديدة للتصدير والتصنيع المشترك، وتبادل الوفود التجارية.



واستطرد "مهران": مثل هذه اللقاءات والزيارات تخدم مصالح الصناعات الجلدية وتدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ولذلك نحرص عليها، كما أنها تؤدي إلى التكامل المصري التركي في هذه الصناعة.



وتوقع "مهران" أن تتطور صناعة الجلود في ظل هذه الجهود والسعي إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العصر الحالي في مختلف القطاعات وليس قطاع الجلود فقط، مشيرًا إلى أن هناك خطة للعمل تستهدف التطوير والتنمية طبقًا لرؤية مصر 2030.



وخلال هذه الزيارة، سلّم رئيس اتحاد صُنَّاع الأحذية والمصنوعات الجلدية "إيساد" بتركيا، محمد مهران وسام "الاتحاد" تكريمًا له نظرًا للعلاقة الطيبة بينهم وتقديرًا لجهوده في هذا القطاع والربط بين الجانبين والسعي لتعزيز العلاقات الثنائية.