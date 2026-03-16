لابورتا بعد إعادة انتخابه : برشلونة يواصل التألق ويركز على المستقبل المالي

عقب إعادة انتخابه رئيسًا لنادي برشلونة، أعرب خوان لابورتا عن سعادته الكبيرة وثقته في قيادة الفريق خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن النادي سيواصل الانتصارات مع التركيز على تطوير المواهب الشابة وضمان مستقبل مالي قوي.

وأشار لابورتا إلى تألق نجوم الفريق الكبار، مثل ليونيل ميسي ورافينيا، مشيدًا بدور ميسي كلاعب محوري يقود الفريق بخبرته وروحه القيادية، وبأداء رافينيا الذي سجل ثلاثية مؤخرًا، بالإضافة إلى المستوى المميز لكل من كانسيلو وأولمو.

كما ركز الرئيس على صعود المواهب الشابة من أكاديمية لاماسيا، مثل كوبارسي وبيرنال ولامين، مؤكدًا أنهم أصبحوا عناصر أساسية في تشكيل الفريق، ما يعكس نجاح خطة النادي في الدمج بين الخبرة والطاقة الشبابية.

وبالنسبة للمستقبل، شدد لابورتا على أهمية استكمال بناء الملعب الجديد بسعة 105 آلاف مشجع، بما يضمن استقرارًا ماليًا وفنيًا للنادي، إلى جانب استمرار دعم الفريق النسائي وتعزيز تنافسية الفرق الأخرى في جميع البطولات.

وأكد الرئيس أهمية دعم الجهاز الفني بقيادة هانز فليك والإدارة الرياضية برئاسة ديكو، مشيرًا إلى أن الأداء الجماعي والتكامل بين الخبرة والشباب هو مفتاح النجاحات المقبلة.

واختتم لابورتا حديثه برسالة مشجعة لجماهير برشلونة: "عاش برشلونة!"، مؤكدًا أن أفضل سنوات النادي لم تأت بعد وأن الفريق سيواصل التألق على جميع الأصعدة بدعم النجوم الكبار والمواهب الصاعدة.