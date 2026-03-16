حسام حسن يوافق على مواجهة إسبانيا.. وينتظر إنهاء الترتيبات

وافق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على العرض الذي وصل أمس لاتحاد الكرة من الاتحاد الإسباني لإقامة ودية تجمع منتخب مصر وإسبانيا يوم 31 مارس الجاري فى إسبانيا.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك "حسام حسن يوافق علي مواجهة منتخب إسبانيا وديًا يوم 31 مارس في إسبانيا وينتظر إنهاء الترتيبات"

ويعمل اتحاد الكرة والمنتخب على إنهاء ترتيبات وإجراءات السفر إلى إسبانيا لمواجهة منتخبها، بعد اعتذار الجانب القطري عن استضافة الدورة الودية التي كان مقررا اقامتها في مارس.

وقبل مواجهة إسبانيان يخوض منتخب مصر مباراة رسمية مع السعودية يوم 27 مارس الحالي في جدة.

ويستعد منتخبا مصر وإسبانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في صيف العام الحالي بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك