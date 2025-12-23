قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
7 مشروبات طبيعية لتدعيم الصحة النفسية.. تعرف عليها

ولاء خنيزي

 يعاني عدد كبير من الأشخاص من القلق والاكتئاب بدرجات متفاوتة، وقد تكون هذه المعاناة مؤقتة أو مستمرة، ما يترك أثرًا واضحًا على التوازن النفسي وجودة الحياة اليومية، ومع تزايد الضغوط أصبح الاتجاه إلى الوسائل الطبيعية الداعمة للصحة النفسية خيارًا شائعًا، على أن يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع العلاج الطبي عند الضرورة، وذلك وفقًا لما نشره موقع توا ساودي.

العلاجات الطبيعية ودورها في دعم الصحة النفسية

تشير تقارير صحية متخصصة إلى أن بعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية تمتلك خصائص مهدئة للأعصاب ومحفزة للمزاج، وتسهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، وذلك بفضل احتوائها على مركبات طبيعية تؤثر إيجابًا في الجهاز العصبي وتوازن الهرمونات المرتبطة بالحالة النفسية.

عصير الموز والجوز لتعزيز المزاج

يعتبر مزيج الموز والجوز من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، لاحتوائه على حمض التربتوفان الأميني الذي يدخل في تصنيع السيروتونين، وهو هرمون السعادة والاسترخاء، ويمكن تناوله صباحًا لبدء اليوم بطاقة إيجابية وهدوء نفسي.

شاي الزعفران لتهدئة الأعصاب

يتميز الزعفران بخصائصه الداعمة للصحة النفسية، إذ يحتوي على مادة السافرنال التي تسهم في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق، ويُستخدم شاي الزعفران بوصفه مشروبًا مهدئًا عند الالتزام بالكميات الموصي بها لتجنب أي آثار جانبية غير مرغوبة.

عصير العنب ومقاومة التوتر

يساعد عصير العنب في مكافحة التوتر بفضل مادة الريسفيراترول الفعالة، التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين إلى الدماغ، إضافة إلى دورها في تنظيم مستويات السيروتونين، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النفسي خاصة قبل النوم.

شاي الداميانا لتحسين النوم

تحتوي أوراق الداميانا على مركبات طبيعية تخفف من التوتر النفسي والجسدي، كما تدعم جودة النوم وتقلل الأرق، ويُعد شاي الداميانا خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من القلق المصحوب باضطرابات النوم.

شاي جذر الناردين وتنظيم دورة النوم

يُعرف جذر الناردين بقدرته على تهدئة الأعصاب وتنظيم النوم، حيث يساعد على تقليل التوتر اليومي وتعزيز النوم العميق، ما يسهم في تحسين المزاج العام ودعم فعالية العلاجات الطبيعية الأخرى.

منقوع الشوفان لمقاومة الإرهاق النفسي

يتميز منقوع الشوفان بغناه بفيتامين B5 وبعض المركبات الطبيعية التي تقلل التعب النفسي والجسدي، وتساعد على استعادة التوازن العصبي وزيادة الشعور بالاسترخاء، مع ضرورة تجنبه لدى من يعانون من عدم تحمل الغلوتين.

شاي نبتة سانت جون لدعم المزاج

 نبتة سانت جون من الأعشاب الطبية المعروفة بتأثيرها الإيجابي في حالات الاكتئاب الخفيف، لاحتوائها على مركبات الفلافونويد والهايبرسين ذات الخصائص المحسنة للمزاج، إلا أن استخدامها يتطلب الحذر واستشارة الطبيب، نظرًا لاحتمال تداخلها مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية القلب وموانع الحمل.

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

