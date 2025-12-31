طريقة عمل فطير طاسة سريعة في 10 دقائق

فطير الطاسة من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها بدون فرن، ويُعد خيارًا مثاليًا للفطار أو العشاء الخفيف، خاصة في الأيام المزدحمة. يتميز بمكوناته البسيطة وطعمه الشهي، ويمكن تحضيره حلو أو حادق حسب الرغبة، للشيف ايمان صدقي .



المكونات

2 كوب دقيق

نصف كوب ماء دافئ

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

طريقة التحضير

في بولة عميقة، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.

أضيفي الزيت ثم الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

غطي العجينة واتركيها ترتاح 10 دقائق فقط.

قسمي العجينة إلى كرات متساوية، وافردي كل كرة على سطح مرشوش دقيق.

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة بدون زيت.

ضعي الفطيرة في الطاسة واتركيها حتى تظهر فقاعات، ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تحمر.

ارفعي الفطير من الطاسة وقدميه ساخنًا.

أفكار حشو فطير الطاسة

جبنة ونعناع

جبنة وطماطم

عسل وسمن

شوكولاتة

لحمة مفرومة مع بصل

نصائح لنجاح فطير الطاسة



لا ترفعي النار حتى لا يحترق الفطير

يمكن دهن الفطير بالزبدة فور خروجه لنعومة أكثر

استخدمي طاسة تقيلة لنتيجة أفضل

تقديم فطير الطاسة

يقدم مع الجبن، العسل، المربى أو بجانب كوب شاي ساخن، ويصلح للأطفال والكبار.