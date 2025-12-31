قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025
بين دفء النهار وصقيع الليل.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار مرتقبة اليوم
دعاء الصباح 11 شهر رجب.. كلمات نبوية تمنحك البركة في الرزق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات بدون فرن.. أكلات سهلة وسريعة لكل بيت

وصفات بدون فرن
وصفات بدون فرن
أسماء عبد الحفيظ

مع انخفاض درجات الحرارة أو عدم توفر الفرن في بعض المنازل، يبحث الكثيرون عن وصفات بدون فرن تكون سهلة التحضير، سريعة، ولا تقل في الطعم عن الأكلات التقليدية. لحسن الحظ، هناك عشرات الوصفات التي يمكن إعدادها على البوتاجاز فقط أو حتى بدون نار، مع نتائج مميزة ترضي جميع الأذواق.


في هذا المقال نقدم لك دليلاً عمليًا لوصفات بدون فرن تناسب الغداء والعشاء والحلويات، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، لخبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد .


لماذا يفضل الكثيرون الوصفات بدون فرن؟
الوصفات بدون فرن توفر الوقت والمجهود، كما تقلل من استهلاك الكهرباء أو الغاز. إضافة إلى ذلك، فهي أكثر أمانًا في البيوت التي بها أطفال، وتناسب الأجواء الحارة التي تجعل استخدام الفرن أمرًا مرهقًا.
أكلات بدون فرن للغداء والعشاء
من أشهر الأكلات التي يمكن إعدادها بدون فرن هي الأرز والمكرونة، حيث يمكن التنويع في طرق تحضيرها بسهولة.
يمكن إعداد رز أبيض مفلفل أو رز بالخضار في دقائق قليلة على البوتاجاز، كما أن المكرونة بصوص الطماطم أو الجبنة من الخيارات السريعة والمشبعة.
الدجاج أيضًا يمكن طهيه بدون فرن، مثل صدور الدجاج المشوحة في الطاسة أو الدجاج المسلوق مع الخضار، وهي وصفات صحية وسريعة.
وصفات بدون فرن للأطفال
الأطفال يفضلون الأكلات السهلة والناعمة. من الوصفات المناسبة لهم البيض بالجبنة، البطاطس المحمرة، أو الساندويتشات الساخنة المحشوة بالجبن والخضار، وكلها يمكن تحضيرها دون الحاجة للفرن.
وصفات بدون فرن للدايت
حتى مع الرجيم، يمكن الاستغناء عن الفرن. مثل إعداد البيض المسلوق، صدور الدجاج المشوية في الطاسة، أو الخضروات السوتيه بزيت خفيف. هذه الوصفات قليلة السعرات ومشبعة في نفس الوقت.
حلويات بدون فرن
الحلويات بدون فرن أصبحت من أكثر الوصفات بحثًا، خاصة الكيك البارد، التشيز كيك، والبسكويت بالشوكولاتة. تعتمد هذه الوصفات على التبريد بدل الخَبز، وتناسب المناسبات السريعة.


أدوات تساعدك في الوصفات بدون فرن
استخدام طاسة غير لاصقة، قدر بغطاء محكم، ومقلاة كهربائية يسهل تحضير معظم الوصفات دون الحاجة للفرن. كما أن التنظيم المسبق للمكونات يوفر وقتًا كبيرًا.

وصفات وصفات بدون فرن وصفات بدون فرن أكلات سهلة وسريعة لكل بيت الأكلات التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أحمد عبد الرؤوف

ابن النادي .. ملامح الجهاز الفني لـ فريق الزمالك بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف

ترشيحاتنا

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شيماء سيف

شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد من تركيا

ميرنا نور الدين

وسط الثلوج.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد