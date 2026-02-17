ضياء السيد: أخشى مجاملة "كاف" للجيش الملكي.. ولن نقيّم كامويش بصورة عادلة

تحدث ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن لديه مخاوف بشأن مصير الأهلي في ظل قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"على قناة "CBC": "أخشى أن يجامل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المغرب، وأن يتم معاقبة الأهلي بإقامة المباريات دون حضور جماهيري، لا سيما أن العلاقة بين الكاف وفوزي لقجع ليست في أفضل حالاتها بعد نهائي أمم أفريقيا".



وأضاف: "الأهلي رفض تقديم شكوى ضد الجيش الملكي، بينما تقدم بشكوى ضد الهلال السوداني، لكن إذا تكرر الأمر مرة أخرى فيجب التقدم بشكوى رسمية".

وتابع :"ملف التعاقد مع كامويش، يشوبه كثير من الارتباك، سواء فيما يتعلق بضمه على سبيل الإعارة في نهاية فترة الانتقالات، أو في حال رحيل جراديشار للتعاقد معه.



وختم : "لن نتمكن من تقييم كامويش بصورة عادلة إذا شارك لمدة ربع ساعة فقط، كما أن الأهلي لا يملك رفاهية الدفع به أساسيًا في ظل ضغط المباريات بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا".