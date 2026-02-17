مواجهة نارية تنتظر الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وأُقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الأحد، وشهدت أداءً متوازنًا من الجانبين دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي في الجولة الماضية، قبل أن يؤكد صدارته للمجموعة مع ختام مرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط، فيما رافقه الجيش الملكي بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

منافسو الأهلي المحتملون

بصفته متصدرًا للمجموعة الثانية، ينتظر الأهلي مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى، وهم:

نهضة بركان (المجموعة الأولى)

ماميلودي صن داونز (المجموعة الثالثة)

الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)

ومن المقرر أن يُحسم منافس الأهلي رسميًا عقب إجراء قرعة الدور ربع النهائي، والمحدد لها اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري في تمام الواحدة ظهرًا، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة طريق الفريق في الأدوار الإقصائية.