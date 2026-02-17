قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
أوكرانيا .. حريق في مصفاة نفط إلسكي في إقليم كراسنودار

حريق في مصفاة نفط - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز نقلا عن السلطات المحلية بأوكرانيا حريق في مصفاة نفط إلسكي في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

يأتي ذلك أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، يوم الاثنين أن المحادثات بشأن وقف الحرب في أوكرانيا بمدينة جنيف ستكون مغلقة.


وقالت الخارجية السويسرية "يُمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأضافت أنها بصدد إنشاء مركز صحفي للعمل الإعلامي مقابل فندق إنتركونتيننتال.

ويتألف الوفد الروسي من أكثر من 20 شخصًا، من بينهم مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين.


وأصدرت سويسرا على الفور تأشيرات دخول لجميع أعضاء الوفد، وسيصلون إلى جنيف صباح الغد ولا يُستبعد إجراء اتصالات ثنائية مع الممثلين الأوكرانيين.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.

ويُناقش أيضًا مشروع محطة زابوروجيا للطاقة النووية ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم بالمفاوضين ويُزوّدهم بالتعليمات.

ستُعقد اجتماعات فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية، والذي يضم كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في جنيف.

وستُعقد اجتماعات وفود من موسكو وكييف وواشنطن يومي 17 و18 فبراير.

وترأس الجولتين السابقتين إيجور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والذي سيشارك أيضاً في الاجتماع الجديد.

وفي أواخر يناير وأوائل فبراير، عُقدت محادثات مغلقة لفريق العمل المعني بالأمن في أبو ظبي مع ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن. 


 

