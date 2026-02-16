إيفان أوس: أوكرانيا مستعدة لمواجهة أي تصعيد محتمل إذا لم توقف روسيا العمليات العسكرية

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا سيستمر بالتوازي مع المفاوضات المرتقبة، مؤكداً أن هذا لا يتناقض مع المسار الدبلوماسي.

وأوضح أوس، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حلفاء كييف الأوروبيين يعتبرون المفاوضات مهمة للغاية، لكنهم يرون أيضاً ضرورة استمرار الدعم العسكري، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين في أوروبا وأوكرانيا يفهمون هذا التوازن.

وأضاف أن روسيا تحاول تحقيق مكاسب من المحادثات والمفاوضات أكثر مما قد تحققه بالقوة العسكرية، وهو ما أكده مفوض الاتحاد الأوروبي سابقاً، مشيراً إلى أن أوكرانيا مستعدة لمواجهة أي تصعيد محتمل إذا لم توقف روسيا العمليات العسكرية بشكل فعّال.