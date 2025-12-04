تشكيل ميلان ولاتسيو بكأس إيطاليا

كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لميلان، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة لاتسيو، اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

وكان الحدث الأبرز في التشكيلة هو إشراك الوافد الجديد هذا الصيف، جاشاري، للمرة الأولى أساسياً بعد تعافيه من إصابة بكسر في عظمة الشظية تعرض لها في أغسطس الماضي.

في المقابل، غاب عن رحلة الفريق كل من يوسف فوفانا، سانتياجو خيمينيز، وزاكاري أثيكامي، بينما جلس كريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة عضلية.

وتشهد البطولة نظامًا مختلفًا في هذه المرحلة، حيث لا يوجد وقت إضافي، فإذا انتهت المباراة بالتعادل بعد 90 دقيقة، سيتجه الفريقان مباشرةً إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي، الذي سيجمع الفائز من لقاء ميلان ولاتسيو مع الفائز من مواجهة بولونيا وبارما.

وتأتي هذه المباراة بعد مواجهة مثيرة بين الفريقين في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، حيث فاز ميلان 1-0 وسط جدل حول قرار متأخر من تقنية الفيديو المساعد بشأن ركلة جزاء محتملة للاتسيو.

تشكيل الفريقين:

لاتسيو:

مانداس، ماروسيتش، جيلا، رومانيولي، بيليجريني، جندوزي، فيتشينو، باسيتش؛ إيساكسن، كاستيلانوس، زاكايني.

ميلان:

ماينان، توموري، دي وينتر، بافلوفيتش، ساليمايكيرس، ريتشي، جاشاري، رابيوت، إستوبينان، لوفتوس تشيك، لياو.