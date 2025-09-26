قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
أخبار العالم

ترامب: اتابع ما تفعله روسيا وطريقة تصرفها بشأن أوكرانيا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتابع ما تفعله روسيا والطريقة التي تتصرف بها بشأن أوكرانيا .

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة رئاسية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، مؤكدا أن هذه العقوبة ستُطبق على من يرتكب جرائم قتل، خصوصًا ضد رجال الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.


وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا قتلتَ شخصا، أو قتلتَ ضابط شرطة، فالعقوبة هي الإعدام. ونأمل ألا يضطر أحد إلى ارتكاب ذلك".


المذكرة، وفق ما أوضح ويل شارف، السكرتير العام لموظفي البيت الأبيض، تُلزم المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ونظيرتها في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام "بشكل كامل حيث تسمح الوقائع والأدلة".

 
وخلال التوقيع، أعلنت بوندي أن وزارة العدل لن تقتصر على واشنطن العاصمة، بل ستسعى إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في عموم الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة السجناء الذين نُقلوا سابقًا من زنزانة الإعدام، بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، إلى منشآت "سوبرماكس" شديدة الحراسة، حيث سيُعاملون كما لو كانوا في انتظار تنفيذ العقوبة مدى الحياة.


تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب الشهر الماضي، قال فيها إنه يعتبر الإعدام "إجراء وقائيا قويا"، داعيا الولايات إلى اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن تطبيقه.


لكن مراقبين يرون أن المذكرة ستواجه عقبات قانونية كبيرة، إذ أن قوانين مقاطعة كولومبيا لا تسمح بعقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، الذي يتمتع بصلاحيات خاصة تتيح له رفع قضايا جنائية أمام المحاكم المحلية والفيدرالية، قد يتمكن من توجيه اتهامات فيدرالية تتيح طلب هذه  العقوبة في حالات محددة.


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا واشنطن المكتب البيضاوي

