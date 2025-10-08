3 قتـ.لى في قصف صاروخي على بيلجورود الروسية

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في قصف صاروخي استهدف قرية ماسلوفا بريستان الواقعة في مقاطعة شيبكينسكي، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأوضح الحاكم، عبر منشور على تطبيق تلجرام، أن القصف تسبب بأضرار جسيمة في المباني السكنية، مرجحًا أن يكون عدد الضحايا مرشحًا للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وقال جلادكوف إن “فرق الطوارئ والدفاع المدني تعمل حاليًا على رفع الأنقاض في موقع القصف، وسط مخاوف من وجود أشخاص ما زالوا عالقين تحت الركام”، مؤكدًا أن السلطات المحلية “تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمتضررين ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا في المناطق الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ شهدت بيلجورود – وهي من أكثر المناطق الروسية تعرضًا للقصف – عدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيانات سابقة أنها أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق بيلجورود ومناطق أخرى، متهمة كييف بشن “هجمات إرهابية” على المدنيين داخل الأراضي الروسية.

في المقابل، تقول أوكرانيا إن القصف يأتي ردًا على الهجمات الروسية المستمرة التي تستهدف مدنها وبناها التحتية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.