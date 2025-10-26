صحيفة أمريكية تكشف هوية المتبرع المجهول للبنتاجون خلال الإغلاق الحكومي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الملياردير الأمريكي تيموثي ميلون هو المتبرع المجهول الذي قدم 130 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بهدف المساعدة في دفع رواتب العسكريين خلال فترة الإغلاق الحكومي الأخيرة.

وكان المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل قد أعلن في وقت سابق عن تلقي الوزارة تبرعا مجهول الهوية بالمبلغ نفسه، لتغطية رواتب الجنود أثناء الأزمة المالية الناتجة عن توقف عمل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن التبرع، رغم ضخامته، لا يكفي لتغطية رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل عسكري.

يذكر أن تيموثي ميلون، وهو مصرفي وقطب في مجال السكك الحديدية، يُعد من أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قدّم تبرعات بملايين الدولارات للجان ومجموعات داعمة لحملاته الانتخابية. ففي عام 2024، تبرع ميلون بـ 50 مليون دولار للجنة سياسية ("سوبر باك") مؤيدة لترامب، في أكبر تبرع معلن من نوعه.

ويأتي هذا التطور في ظل الإغلاق الحكومي الذي بدأ في 1 أكتوبر نتيجة فشل الكونغرس في تمرير الموازنة للسنة المالية الجديدة، ما أدى إلى توقف جزئي في عمل مؤسسات الدولة الممولة من الكونغرس.

وكان ترامب قد صرح أن فترة الإغلاق قد تستغل لتقليص الوظائف والمدفوعات الحكومية، فيما حمل الديمقراطيين مسؤولية أزمة الميزانية. من جانبه، حذر كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، من أن استمرار الإغلاق قد يتسبب بخسائر تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيا في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.