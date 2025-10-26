قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف هوية المتبرع المجهول للبنتاجون خلال الإغلاق الحكومي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الملياردير الأمريكي تيموثي ميلون هو المتبرع المجهول الذي قدم 130 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بهدف المساعدة في دفع رواتب العسكريين خلال فترة الإغلاق الحكومي الأخيرة.

وكان المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل قد أعلن في وقت سابق عن تلقي الوزارة تبرعا مجهول الهوية بالمبلغ نفسه، لتغطية رواتب الجنود أثناء الأزمة المالية الناتجة عن توقف عمل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن التبرع، رغم ضخامته، لا يكفي لتغطية رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي، إذ يعادل نحو 100 دولار فقط لكل عسكري.

يذكر أن تيموثي ميلون، وهو مصرفي وقطب في مجال السكك الحديدية، يُعد من أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قدّم تبرعات بملايين الدولارات للجان ومجموعات داعمة لحملاته الانتخابية. ففي عام 2024، تبرع ميلون بـ 50 مليون دولار للجنة سياسية ("سوبر باك") مؤيدة لترامب، في أكبر تبرع معلن من نوعه.

ويأتي هذا التطور في ظل الإغلاق الحكومي الذي بدأ في 1 أكتوبر نتيجة فشل الكونغرس في تمرير الموازنة للسنة المالية الجديدة، ما أدى إلى توقف جزئي في عمل مؤسسات الدولة الممولة من الكونغرس.

وكان ترامب قد صرح أن فترة الإغلاق قد تستغل لتقليص الوظائف والمدفوعات الحكومية، فيما حمل الديمقراطيين مسؤولية أزمة الميزانية. من جانبه، حذر كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، من أن استمرار الإغلاق قد يتسبب بخسائر تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيا في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

الملياردير الأمريكي تيموثي ميلون وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون المتبرع المجهول الإغلاق الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

الري: مواصلة الاستعداد للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

كوثر محمود نقيب التمريض من احتفالية مصر وطن السلام

نقيب التمريض: احتفالية مصر وطن السلام رسالة إنسانية

الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس

الكنيسة القبطية في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدة الإيمان تقوم على القداسة والجامعة والرسولية|صور

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد