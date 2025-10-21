أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث

سار كبير مسئولي الصحافة في البنتاجون ، على النهج الساخر الذي مارسته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.

حيث علق كبير مسئولي الصحافة في البنتاجون، على تساؤل مراسل صحيفة هافينجتون بوست لماذا ارتدى وزير الدفاع بيت هيجسيث ربطة عنق تشبه العلم الروسي، قائلا: لأن والدتك اشترتها له”.

وارتدى هيجسيث، ربطة العنق خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض يوم الجمعة، والتي نال بسببها إشادات من أحد كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، لأن خطوطها الحمراء والبيضاء والزرقاء تتطابق مع نمط العلم الروسي.

وعندما سألت هافينجتون بوست مساعدي هيجسيث عما إذا كان على علم بالثناء من روسيا ، وما إذا كان قد ارتدى ربطة العنق من قبل، رد المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون شون بارنيل بالبيان المعد: "اشترتها والدتك له - وهي ربطة عنق أمريكية وطنية، أيها الأحمق".

وتابعت صحيفة هافينجتون بوست بسؤال عما إذا كان هيجسيث - الذي يرتدي في كثير من الأحيان ملابس مصنوعة من أجزاء من العلم الأمريكي - على علم بقانون العلم الأمريكي، والذي ينص جزئيًا على: أنه "لا ينبغي أبدًا استخدام العلم كملابس أو فراش أو ستائر".

وردّ السكرتير الصحفي للبنتاجون، كينجسلي ويلسون، على ذلك قائلاً: "إذا كان حب الوطن بما يكفي لتمثيله من الرأس إلى القدمين جريمةً في نظر صحيفة هافينجتون بوست اليسارية، فاعتبروا الوزير هيجسيث مذنبًا. إنه وطنيّ يُبجّل هذا البلد وعلمه".

وسألت صحيفة هافينغتون بوست ليفيت ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ عن من اختار بودابست. أجاب ليفيت: "والدتك هي من اختارت بودابست"، فردّ تشيونج بعد دقيقة: "والدتك".

أطلق ترامب مؤخرا على البنتاجون لقب "وزارة الحرب"، لكن الكونجرس أطلق عليها رسميا اسم وزارة الدفاع في عام 1949، ولا يمكن إلا للكونجرس تغييره مرة أخرى بقانون جديد.

وأشارت هاف بوست إلى أن المراسل ذاته كان قد تلقى ردا مشابهًا سابقًا من البيت الأبيض، حين سأل عن الجهة التي اقترحت مدينة بودابست مكانًا لعقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا المراسل أصدر في عام 2021 كتابًا عن ترامب حمل عنوانًا مهينًا.