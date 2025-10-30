الرئيس الفنزويلي: اعتراض ثلاث طائرات لتهريب المخدرات قادمة من منطقة الكاريبي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن جيش بلاده اعترض ثلاث طائرات تُستخدم في تهريب المخدرات خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات كانت قادمة من الشمال ومنطقة البحر الكاريبي.



وأوضح مادورو في تصريحات أورده راديو فرنسا الدولي، أن القوات المسلحة كانت قد دمرت في وقت سابق معسكرين تابعين لجماعة "تانكول"، وهو اختصار أطلقته السلطات على "الإرهابيين الكولومبيين المسلحين بتجارة المخدرات"، في منطقة الأمازون الجنوبية بالبلاد.



وتأتي تصريحات مادورو في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة سفنًا حربية في منطقة البحر الكاريبي، ونفذت غارات جوية ضد قوارب تابعة لمهربي مخدرات مشتبه به.



من جانبها، تتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بالتورط في تهريب المخدرات، وهو ما ينفيه مادورو بشدة، مؤكدًا أنه يحارب تهريب المخدرات.



وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة أمس تنفيذ ضربة أخرى ضد سفينة مرتبطة بتجارة المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أربعة من تجار المخدرات، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحًا أن العملية جرت في المياه الدولية.