إلهام شاهين تتألق بإطلالة جذابة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهرت إلهام شاهين بإطلالة جذابة مرتدية فستان لامع باللون الأسود،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

دافعت الفنانة القديرة حإلهام شاهين عن فيلم"الست" بعد الهجوم الذي تعرض له صناع الفيلم عقب طرح البرومو..

وقالت في لقاء مصور مع موقع صدي البلد: لو فيه حاجة مش عجباهم وانتقدوا نحترم النقد، لكن إن فنانة تتهاجم والناس مشافتش العمل ده معناه إيه.. إنتوا بتهاجموا إيه؟.. ده كلام فارغ وشغل لجان.

وأضافت: وده فكرني لما عملت بطلوع الروح ونزل الأفيش وأنا لابسه لبس داعش اتهاجمت وقالوا امنعوا العمل وأكتر عمل اتشاف.. منى ممثلة هايلة ومروان حامد مش هيعمل حاجة إلا كويسة، وبقول لصناع الفيلم كل اللى حصل ده دعاية.

وتقرر عرض الفيلم تجاريا يوم 10 ديسمبر، وتقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.