تفاصيل وموعد الحلقة الأولى الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عدد كبير من محبي الدراما التركية موعد الجزء السابع من مسلسل “المؤسس سلطان”، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار ٦ سنوات متتاليه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

ومن المقرر ان تذاع أولى حلقات الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان، يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك بشكل أسبوعي مساء كل أربعاء.

وتكون الإعادة يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

مسلسل المؤسس عثمان

ويقدم مسلسل المؤسس سلطان دراما تاريخية تحمل قصة جديدة تدور حول أورهان بك، نجل عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ويجسد شخصيته النجم ميرت يازجي أوغلو، وقد حظي الإعلان الترويجي للعمل بتفاعل كبير من الجمهور .



أبطال الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

وشارك عدد من النجوم خلال السنوات الماضية من مسلسل المؤسس عثمان، أبرزهم بوراك أوزجيفيت في دور عثمان ، راغب سافاش ، ديدام بالشين ، عائشة جول جوناي، جلال آل، نور الدين سانماز ، إيمره باسالاك.