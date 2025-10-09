تعرف على تفاصيل وموعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عدد كبير من الجمهور ومحبي المسلسل التركي “المؤسس عثمان” موعد طرح الجزء السابع منه ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فى الأجزاء السابقة على مدار سنوات والتى تشهد أحداثه العديد من الصراعات والتحديات.

ووفقا لما اعلنته الشركة المنتجة للعمل ، ان المسلسل سيعرض فى شهر اكتوبر الجاري وستعرض الحلقة يوم الاربع من كل اسبوع ، وبعد الدبلاج ستطرح الحلقة يوم الخميس مترجمة ، وتعرض الحلقات على قناة atv التركية الاى تعرضه منذ الموسم الأول.

انسحاب بوراك اوزجيفت من مسلسل المؤسس عثمان

ومن أبرز التطورات التي أثارت جدلا واسعا بين الجمهور خلال الشهور الماضية هو انسحاب النجم بوراك أوزجفيت من تجسيد دور عثمان بن أرطغرل، بعد أن ارتبط اسمه بالشخصية لستة مواسم متتالية، ووفقا لمصادر بالصحافة التركية، فقد طالب بوراك برفع أجره إلى 4 ملايين ليرة تركية عن كل حلقة في الموسم السابع، وهو ما اعتبرته شركة الإنتاج رقما مبالغًا فيه.



أبطال الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

وشارك عدد من النجوم خلال السنوات الماضية من مسلسل المؤسس عثمان، أبرزهم بوراك أوزجيفيت في دور عثمان ، راغب سافاش ، ديدام بالشين ، عائشة جول جوناي، جلال آل، نور الدين سانماز ، إيمره باسالاك.