رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا

قال رئيس الوزراء الأفغاني إن بلاده لا تسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

نتائج محادثات الدوحة

وأضاف رئيس الوزراء الأفغاني: ننظر بإيجابية إلى نتائج محادثات الدوحة التي يشارك فيها وزير الدفاع الأفغاني.

من جانب آخر؛ أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي، عن إجراء محادثات في قطر مع كابول اليوم السبت، بعد أن شنت إسلام آباد ضربات جوية داخل أفغانستان مما أسفر عن مقتله بين الجانبين.

إجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية

وذكر التلفزيون الرسمي في بيانه، أن "وزير الدفاع خواجة آصف ورئيس المخابرات الجنرال عاصم مالك سيتوجهان إلى الدوحة اليوم لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية".