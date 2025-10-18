بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن

أعلنت السلطات البنجالية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بعد اندلاع حريق كبير في منطقة الشحن التابعة للمطار، في وقت سابق اليوم.

وأفادت وحدة الإعلام التابعة لجهاز الدفاع المدني والإطفاء - في بيان - بأن 36 وحدة إطفاء تعمل حاليًا على السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من البوابة رقم 8 في قسم الشحن بالمطار.. وأكد متحدث باسم مطار دكا أن "جميع الطائرات آمنة، وسيتم تقديم تحديثات إضافية مع تطور الوضع".

ومن جهتها، أعلنت العلاقات العامة للقوات المسلحة البنغالية أن فرقًا مشتركة من هيئة الطيران المدني، وجهاز الإطفاء والدفاع المدني، والبحرية، بالإضافة إلى وحدتين من سلاح الجو يشاركون في جهود إخماد الحريق.. كما تم إرسال فصيلين من حرس الحدود للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

ووفقًا لمصادر ملاحية، تم تحويل مسار خمس رحلات جوية على الأقل إلى مطاري شاه أمانت الدولي في شيتاجونج وعثمان الدولي في سيلهيت.. وأوضحت السلطات أن جميع الرحلات المحولة ستعود إلى دكا فور استقرار الوضع.

