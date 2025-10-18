قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن

بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
أ ش أ

أعلنت السلطات البنجالية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بعد اندلاع حريق كبير في منطقة الشحن التابعة للمطار، في وقت سابق اليوم.

وأفادت وحدة الإعلام التابعة لجهاز الدفاع المدني والإطفاء - في بيان - بأن 36 وحدة إطفاء تعمل حاليًا على السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من البوابة رقم 8 في قسم الشحن بالمطار.. وأكد متحدث باسم مطار دكا أن "جميع الطائرات آمنة، وسيتم تقديم تحديثات إضافية مع تطور الوضع". 

ومن جهتها، أعلنت العلاقات العامة للقوات المسلحة البنغالية أن فرقًا مشتركة من هيئة الطيران المدني، وجهاز الإطفاء والدفاع المدني، والبحرية، بالإضافة إلى وحدتين من سلاح الجو يشاركون في جهود إخماد الحريق.. كما تم إرسال فصيلين من حرس الحدود للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

ووفقًا لمصادر ملاحية، تم تحويل مسار خمس رحلات جوية على الأقل إلى مطاري شاه أمانت الدولي في شيتاجونج وعثمان الدولي في سيلهيت.. وأوضحت السلطات أن جميع الرحلات المحولة ستعود إلى دكا فور استقرار الوضع.
 

تعليق الرحلات الجوية بنجلاديش اندلاع حريق منطقة الشحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

اسامة حسن

أسامة حسن: دوري الأبطال والكونفدرالية بطولتان ضعيفتان.. وكل اللاعبين المميزين في أوروبا

محمد هاني

خالد طلعت يشيد بمحمد هاني: موسم ولا أروع وشابوه على الأداء المميز

مباراة الأهلي وايجل نوار

طارق السيد: فوز صعب للأهلي على إيجل نوار الضعيف

بالصور

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

لأول مرة .. إشارة مرورية جديدة باللون الأبيض

إشارات مرور بأربعة ألوان
إشارات مرور بأربعة ألوان
إشارات مرور بأربعة ألوان

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد